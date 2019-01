Scuola: il 2019 sarà l'anno dei concorsi

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Il 2019 sarà l'anno dei concorsi per i mondo della scuola. E' partita nei giorni scorsi la selezione per il reclutamento di 2.004 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per le scuole statali di ogni ordine e grado. Si è conclusa invece il 12 dicembre la fase delle candidature per il concorso straordinario per la scuola d'Infanzia e per la scuola Primaria.

E sono state già avviate le procedure per il concorso ordinario sempre per la scuola dell'infanzia e primaria. La richiesta avanzata al Mef è per 10.138 posti. E' poi in corso il concorso per il reclutamento di 2.425 dirigenti scolastici. E' tuttora in corso anche il concorso pubblico per esami a 253 posti, per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile. Infine a breve saranno avviate le procedure per un nuovo concorso per funzionari amministrativi. Infine le iscrizioni al nuovo anno scolastico sono ai nastri di partenza: dal 7 al 31 gennaio le famiglie potranno effettuare le iscrizioni.