Migranti: Spagna primo ingresso Med 2018

(ANSAmed) - NAPOLI, 2 GEN - Nel 2018, sono stati 57.250 gli immigrati arrivati in Spagna dall'Africa attraversando il Mediterraneo. Una cifra doppia rispetto al 2017. Oltre a quelli sbarcati, 769 sono morti nella traversata, secondo quanto riportato dall'Organizzazione Mondiale per i Migranti (Oim). Il numero di morti è triplo rispetto ai 223 morti nel 2017. La Spagna, riferisce l'organizzazione, è diventata la porta principale dell'immigrazione irregolare che arriva dall'Africa, davanti all'Italia, alla Grecia, a Cipro e Malta. Il balzo in avanti è dovuto alla politica dei porti chiusi di Italia e Malta e la chiusura della rotta dalla Turchia alla Grecia.

La maggioranza degli immigrati che arrivano in Spagna hanno come destinazione altri Paesi europei e verranno rimandati nei Paesi d'origine, che sono, per la maggior parte, Marocco, Guinea e Mali.