Terremoto: scossa 4.2 in Abruzzo

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle ore 19.37 con epicentro a tre chilometri dalla località di Collelongo, ad una profondità di 17 chilometri. La scossa di terremoto è avvenuta nella zona della piana del Fucino, vicino alla località di villeggiatura di Villavallelonga. Il sisma è stato avvertito anche in tutta la Valle di Roveto e nel Sorano. Alla prima scossa ne è seguita un'altra, alle 19.53, di magnitudo molto inferiore, pari a 0.9. La prima scossa è stata avvertita anche nei paesi limitrofi a Collelongo fino a propagarsi per tutta la Marsica: ad Avezzano le persone si sono riversate nelle strade. Al momento non risultano chiamate d'emergenza al 118. La scossa è stata avvertita anche a Roma.