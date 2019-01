Sea Watch, odissea di capodanno per 49

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Mare mosso, da 11 giorni senza un porto, l'odissea di Capodanno delle Ong". E' il tweet della ong Sea Watch che ribadisce la richiesta di sbarcare subito i 49 naufraghi soccorsi in Mediterraneo.

Sea-Watch, con l'altra ong tedesca Sea-Eye, negli ultimi giorni hanno preso a bordo rispettivamente 32 e 17 migranti. Per la nave di Sea-Watch si tratta dell'undicesimo giorno in mare, nonostante gli appelli finora lanciati.