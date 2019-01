Manchester, si indaga per terrorismo

(ANSA) - LONDRA, 1 GEN - E' condotta dal reparto antiterrorismo l'indagine sull'attentato di ieri sera alla stazione di Victoria a Manchester, dove un uomo al grido di "Allah" ha accoltellato tre persone tra cui un agente di polizia. Lo riportano i media britannici.

La Polizia dei trasporti britannica (Btp) ha confermato che un uomo è stato arrestato, aggiungendo che non c'è nulla che possa suggerire una minaccia più ampia. In un comunicato, la Btp spiega di aver ricevuto una chiamata poco prima delle 21 dell'ultimo dell'anno. Un uomo e una donna, entrambi sulla cinquantina, sono stati portati in ospedale. La donna aveva ferite al viso e all'addome, l'uomo all'addome. Le loro condizioni sono state descritte come gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Un poliziotto della Btp ha subito una coltellata alla spalla ed è già stato dimesso dall'ospedale.