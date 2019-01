M5S, Nugnes: uno vale uno? Mi sbagliavo

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Alla stesura del programma Migrazione, almeno, avrebbero potuto dire "no, vi state sbagliando". Al mio discorso contro il decreto Minniti-Orlando sulla sicurezza e il Daspo nelle città, almeno.. Perché non mi hanno chiamata e non mi hanno detto, prima, "che dici, uno vale uno, nessun capo, nessun partito? La democrazia diretta? No, ti sei sbagliata, ti sei fatta un sogno"? ... Perché?". Così su Fb la senatrice Paola Nugnes, sulla quale pende il procedimento disciplinare dei Probiviri M5S, critica quella che considera la deriva del MoVimento. "Mi sono svegliata con questo pensiero (e si, mi hanno rovinato il capodanno, che dire) "e se mi fossi sbagliata io?" uno sbaglio enorme d'accordo, uno sbaglio imperdonabile, come ho fatto? Come ce lo hanno permesso? Come è successo che non ci hanno fermato in tempo, alle prime affermazioni sbagliate, ai primi palchi, alle prime piazze?".