Capodanno, spesi 2,1 mld per cenone

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Per il cenone di fine anno gli italiani hanno speso 2,1 miliardi di euro per i cibi e le bevande che due italiani su tre (68%) hanno consumato nelle case, proprie o di parenti e amici, mentre gli altri si sono divisi tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi.

E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè. Lo spumante si conferma il prodotto immancabile per quasi nove italiani su dieci (91%) che hanno fatto saltare ben 68 milioni di tappi durante le feste di fine anno, seguito dalle lenticchie presenti nell'86% dei menu. Come da tradizione, cotechino e zampone sono sul 72% delle tavole. Coldiretti stima che siano stati serviti 6 milioni di chili di cotechini e zamponi. Durante le festività di fine anno, del resto, sparisce circa il 90% del totale della produzione nazionale di cotechino e zampone di Modena Igp, a cui si aggiungono cotechini e zamponi artigianali. Sulle tavole per le feste è stata forte anche la presenza del pesce nazionale a partire da alici, vongole, sogliole, triglie e seppie.