Olanda: allarme bomba subito rientrato

(ANSA) - AMSTERDAM, 31 DIC - La polizia militare olandese ha ordinato, e dopo breve tempo revocato, l'evacuazione dei passeggeri da una zona di partenza all'aeroporto Schiphol a Amsterdam per un allarme bomba.

La polizia del Royal Marechaussee ha affermato in un tweet che in serata i suoi ufficiali hanno sopraffatto un sospetto e subito dopo revocato l'ordine di evacuazione per i viaggiatori in transito all'aeroporto.

Al momento no sono stati diffusi ulteriori dettagli nè sul sospetto fermato nè sulla natura della minaccia.