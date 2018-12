Monchi "ok critiche ma avremo ragione"

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "I tifosi della Roma hanno ragione.

Tutti i tifosi in genere hanno ragione ma quelli della Roma hanno ancora più ragione, perchè quando uno tifa una squadra come la Roma bisogna vincere qualcosa". Inizia così l'intervista del ds giallorosso Monchi a Sky e di cui l'emittente satellitare ha mandato in onda uno stralcio (l'integrale sarà trasmessa domani). "Quando vado per strada - le parole del manager spagnolo - ho sempre avuto la sensazione che i tifosi mi siamo vicini ma penso anche che qualcosa bisogna dar loro perche sono tanti anni che non vincono. Io - aggiunge Monchi - non sono venuto qui per vendere Salah, Rudiger o altri, ma inizialmente per sistemare i numeri, poi piano piano l'anno scorso abbiamo fatto un mercato normale o almeno quello che pensavo fosse normale e buono per il club. L'ho fatto sempre puntando su giovani e giocatori fatti. Piano piano i tifosi cominceranno a capire qual è la mia idea, so che nel calcio a volte questo tempo non arriva mai ma alla fine avremo ragione".