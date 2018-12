A Tel Aviv l'ultimo addio ad Amos Oz

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 DIC - Centinaia di israeliani fra cui esponenti del mondo della politica e della cultura si sono raccolti in un teatro di Tel Aviv per porgere un estremo saluto allo scrittore Amos Oz, morto il 28 dicembre a 79 anni per un tumore. Fra quanti hanno pronunciato elogi funebri il capo dello stato Reuven Rivlin, che era non solo un suo estimatore ma anche un amico di infanzia, la figlia Fania Oz-Salberger ed i nipoti.

Da Ramallah il presidente palestinese Abu Mazen ha inviato un messaggio di cordoglio. "Oz era uno scrittore ed un pensatore di spicco - ha scritto -. Ha difeso la causa dei diritti e della giustizia, ha lanciato appelli per la pace e per una vita in dignità". Oz sarà sepolto in giornata nel kibbutz Hulda, nel sud di Israele, dove ha vissuto a lungo. (ANSAmed).