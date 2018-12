Pirata uccide 17enne, arrestato 45enne

(ANSA) - SIENA, 30 DIC - E' un commerciante di ortofrutta di 45 anni, residente in provincia di Padova, il camionista fermato dai carabinieri di Siena per la morte di Arturo Pratelli, il 17enne travolto e ucciso venerdì sera a Sovicille, nel Senese. A carico dell'uomo è stato emesso un fermo d'indiziato di delitto per omicidio stradale, aggravato dalla fuga, dalla procura della Repubblica di Siena. Il 45enne, interrogato la notte scorsa, si trova ora nel carcere di Rovigo. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Siro De Flammineis, hanno permesso di individuare, attraverso i frammenti dello specchietto retrovisore e della carrozzeria, rinvenuti sul luogo dell'incidente, la tipologia del mezzo identificato in un autocarro Man di colore bianco. Il 17enne, che poco prima era sceso da un bus di linea e camminava sul ciglio della strada provinciale 73 vicino alla sua abitazione a Sovicille (Siena), era stato colpito alla testa dallo specchietto del mezzo. Il 45enne commercia abitualmente prodotti agricoli nel Senese.