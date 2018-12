Donna trovata morta dopo lite con marito

(ANSA) - CASERTA, 28 DIC - Tragedia a Falciano del Massico (Caserta), dove in un vialetto è stato ritrovato il corpo senza vita della 63enne Concetta Salomone, che abitava a poca distanza. La donna presentava ferite alla fronte, ed era immersa in una pozza di sangue. Sul posto i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Mondragone. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Sembra che la donna avesse litigato qualche ora prima con il marito, ma i carabinieri non escludono nessuna altra ipotesi, dalla caduta a una rapina finita male.