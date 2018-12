Conte, Di Maio e Salvini ragionevoli

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono "due leader molto ragionevoli, ci descrivete spesso alle prese con litigi, ma vi posso assicurare che non c'é mai stato al tavolo in decine di vertici, a mia memoria, uno in cui sia avvenuta una seria litigata o un contrasto dialettico vivace.

Forse sono anche un po' noiosi, ma vogliamo fare del bene al Paese e ragionando troviamo la soluzione migliore senza litigare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno a Roma.