Mannoia e Turci per Casa delle Donne

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Continua la chiamata alle Arti a sostegno della campagna di raccolta fondi in favore del progetto Casa Internazionale delle donne, che in oltre 30 anni ha accolto oltre 500 mila donne ed ora è a rischio sfratto dalla sede di Trastevere a Roma.

Il 26 gennaio la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma ospita una serata di musica, duetti inediti e racconti. Ad aderire Fiorella Mannoia, Paola Turci, Giuliano Sangiorgi, Noemi, Emma, Nicky Nicolai, Stefano Di Battista, Luca Barbarossa accompagnati dalla Social Band. Durante la serata, che non è solo un concerto, si alternano sul palco anche le attrici Vittoria Puccini, Laura Morante ed Eugenia Costantini che raccontano l'impegno di chi ha creduto in questo luogo.

"Roma non può rassegnarsi a perdere la storica Casa delle Donne di via della Lungara. Sarebbe un fallimento per la città e per tutti noi. Abbiamo deciso di impegnarci perché questo non avvenga e speriamo con tutto il cuore che il nostro appello venga ascoltato", afferma Mannoia.