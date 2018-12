Gravina 'sabato la Serie A gioca'

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - ''Sabato in Serie A si gioca, ho parlato un po' con tutti per sentire il clima intorno a cio' che è successo ieri e all'unanimità, dai sottosegretari Giorgetti e Valente alla Lega di Serie A e al presidente del Coni, abbiamo deciso di andare avanti''. In diretta su Sky Sport, il presidente della Federcalcio Gravina ha annunciato che il massimo campionato non si fermerà dopo la morte del tifoso dell'Inter coinvolto negli incidenti di ieri sera a San Siro.