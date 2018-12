Etna: Conte, domani stato emergenza

(ANSA) - FOGGIA, 27 DIC - "Domani abbiamo un Cdm per dichiarare lo stato di emergenza" per il terremoto di Catania. E sempre "domani si riunirà anche la commissione Grandi rischi della Protezione civile. Siamo costantemente vicini anche a tutte le persone che stanno subendo disagi, innanzitutto vicini ai feriti. Per fortuna, a quanto mi viene riferito, non ci sono feriti molto gravi. Seguiamo costantemente l'evoluzione della situazione". Lo ha detto il premier Conte a Foggia. La riunione del governo è stata convocata per le 19.