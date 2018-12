Conte, presto dl su quota 100 e reddito

(ANSA) - FOGGIA, 27 DIC - "Per quel che riguarda il decreto quota cento e il decreto sul reddito di cittadinanza sono collegati alla legge finanziaria e alla legge di bilancio.

Quindi, li adotteremo nei prossimi giorni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Foggia, a margine di una riunione in prefettura sul Contratto di sviluppo per la Capitanata.