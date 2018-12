Card. Parolin in Iraq, messa a Erbil

(ANSA) - VATICANO, 27 DIC - "Voi siete una Chiesa di martiri.

Il sangue dei vostri martiri e la testimonianza di fede di tanti fratelli e sorelle sono un tesoro per la Chiesa e un seme di nuova vitalità". Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano, card. ietro Parolin, nella messa che ha celebrato nel pomeriggio a Erbil, in Iraq, nella Cattedrale caldea di S.Giuseppe di Ankawa, zona che ha ospitato i profughi cristiani cacciati dall'Isis da Mossul e da altri centri della Piana di Ninive.

"Siate artefici di comunione, fuggendo come peste le divisioni, le contese, le rivalità all'interno delle nostre comunità e gareggiando nello stimarvi a vicenda e portando gli uni i pesi degli altri", ha affermato: "Così diventerete operatori di riconciliazione e di pace in un mondo frantumato", "così porterete un contributo fondamentale alla costruzione della società e del Paese insieme agli altri vostri concittadini". "In questo tempo benedetto, auguro a voi e all'intero Iraq i doni dell'unità, della riconciliazione e della concordia".