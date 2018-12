Manovra: Tajani, italiani non si piegano

(ANSA) FROSINONE, 24 DIC - "La manovra del popolo è diventata la manovra contro il popolo, ma gli italiani non piegheranno la testa". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, come ogni anno a Trivigliano (Frosinone) al pranzo di Natale nella comunità "In Dialogo" per tossicodipendenti, allo scopo di stare "vicino a chi sta combattendo - ha sottolineato - una dura battaglia per ritrovare se stessi".