"Siamo mancati nella finalizzazione"

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "La squadra viveva le paure delle partite precedenti, quindi con poche sicurezze. Nel secondo tempo si è lasciata andare, accettando di più i duelli, siamo stati più bravi nel gestire la palla. Nel primo tempo abbiamo fatto ottime aggressioni, ma siamo mancati nella scelta finale".

Così il tecnico della Roma ai microfoni di Dazn dopo il ko allo Stadium contro la Juve. "La differenza tra noi e loro è che loro appena potevano calciavano in porta, queste sono differenze che si vedono nelle squadre più mature, e nella rosa che hanno", ha aggiunto il tecnico, spiegando che nel primo tempo "volevo più densità centralmente,facendo impostare a Kolarov. Venivano da un momento difficile e cercavamo di avere un impatto migliore anche fisicamente. In alcuni momenti lo abbiamo fatto bene in altri meno".