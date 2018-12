Scuola: madre su Fb, vermi in cibo mensa

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - "Sulla salute dei bambini non si scherza, non si rinvia, non si tace". Lo scrive la madre di una alunna della scuola primaria Duca D'Aosta di Torino, denunciando su Facebook "gravi problemi di igiene nella mensa scolastica".

Del caso - "vermi e capelli nel cibo, piselli crudi" - è a conoscenza la direzione scolastica, che ha chiesto al Comune un "intervento urgente", ma dal sopralluogo effettuato presso la ditta che si occupa dei pasti sarebbero emersi soltanto problemi organizzativi e non igienico-sanitari.

"Vermi nei piatti un problema organizzativo? Una cosa del genere è inaccettabile", dice la madre che ha scatenato la protesta sui social. "Ora si spiegano i problemi intestinali dei bambini...".

La preside dell'istituto, Serenella Cuiuli, ha chiesto un controllo ispettivo e ha fissato un incontro con i genitori per l'8 gennaio. Saranno presenti anche l'assessore comunale all'Istruzione, Federica Patti, e il presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato.