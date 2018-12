Galleria Borghese, +53% incassi in 2018

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Incassi in forte crescita per la Galleria Borghese a Roma, dove il 2018 si chiude con un incremento del 53,20%. Lo annuncia la direttrice Anna Coliva, che sottolinea l'eccezionalità del risultato per "un museo che, per motivi di sicurezza, deve rispettare il numero massimo di visitatori consentiti contemporaneamente al suo interno ed è stato possibile grazie allo studio dei flussi e dei tempi di permanenza dei visitatori all'interno e all'apertura prolungata del giovedì sera". Lo straordinario successo della mostra di Bernini, sottolineano dalla Galleria, "ha portato inoltre alle aperture serali nei fine settimana per consentire di fare fronte, per quanto possibile, alle richieste". Un risultato, dice Coliva, che è stato possibile raggiungere "grazie a diverse iniziative convergenti alla migliore fruizione del Museo, dalle aperture serali straordinarie all'accurata rimodulazione delle fasce orarie di accesso, con diversificazione delle tariffe e anche alla rivoluzionaria formula del last minute"