Borsa: Tokyo, chiusura in calo (-2,84%)

(ANSA) - TOKYO, 20 DIC - La Borsa di Tokyo termina la seduta in netto calo, in scia alla correzione fatta segnare a Wall Street, dopo il quarto rialzo dei tassi annunciato ieri dalla Fed e le aspettative di almeno altri due aumenti del costo del denaro nel 2019. L'indice Nikkei perde il 2,84%, assestandosi ai minimi in 15 mesi, a quota 20.392,58, e lasciando sul terreno 595 punti. Sui mercati valutari lo yen si rafforza, trattando poco sopra a 112 sul dollaro, e sull'euro a 127,60.