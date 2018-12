Antitrust, presidente è Rustichelli

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Roberto Rustichelli è stato scelto come presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa in Senato la presidente Elisabetta Casellati alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico.

Roberto Rustichelli è magistrato del tribunale di Napoli e per arrivare alla sua nomina sono stati cercati tre requisiti, come spiega la presidente Casellati: "il requisito della terzietà, quindi si è ricorsi al parametro dell'indipendenza politica in relazione all'attività professionale che ciascun candidato ha svolto"; poi la competenza tecnica nella materia specifica dell'antitrust e l'esperienza istituzionale di ciascun candidato. Casellati precisa inoltre che c'è stata poi una comparazione dei singoli profili. "l'oggettività dei criteri ha consentito di avviare e concludere questi lavori in un'assoluta sintonia".