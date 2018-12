Natale e Capodanno, 16.6 mln in viaggio

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Nelle feste tra Natale e Capodanno si muoveranno complessivamente circa 16 milioni e 654 mila italiani (+8,9% rispetto al 2017), trascorrendo fuori casa in media 3,8 notti. Di questi, il 36,4% coglierà l'occasione per fare una vacanza "lunga", che comprenda Natale e Capodanno. Lo rileva Federalberghi. Nel periodo natalizio resterà in Italia l'88% dei viaggiatori (il 12% sarà all'estero). A Capodanno il 72% degli italiani resterà nel Belpaese (28% all'estero). Il giro di affari complessivo raggiungerà gli 11,6 miliardi di euro (+17,6% rispetto al 2017).