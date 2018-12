Cortellesi, Befana contro Babbo Natale

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "A Babbo Natale fanno fare la pubblicità e alla Befana niente. D'altronde cosa possono proporle, una crema per rughe? È vero: l'odio della Befana verso Babbo Natale è un mio personale contributo alla sceneggiatura".

Così Paola Cortellesi, regina del box office italiano, all'incontro stampa per 'La Befana vien di notte' di Michele Soavi, fantasy per ragazzini che sarà in sala dal 27 dicembre distribuito in 450 copie da Universal Pictures e Lucky Red.

Il film, con protagonisti sei ragazzini, ci porta in Alto Adige, da Castelrotto all'Alpe di Siusi, dove Paola (Cortellesi) e una maestra di scuola elementare dalla doppia vita. Di giorno è una brava insegnante, mentre di notte si trasforma nella leggendaria Befana. Ma un certo punto la donna viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli, Mr. Johnny (Stefano Fresi) che ha un antico conto da saldare con lei e ha una sola mission: sostituirla nel suo lavoro.