Baglioni, Sanremo è Colosseo musica

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Sanremo è il Colosseo della musica, ma non solo nel senso dell'arena degli spettacoli e delle sfide.

Non c'è manifestazione più conosciuta e seguita in Italia. E lo stesso vale in tante altre parti del mondo". E' il messaggio inviato da Claudio Baglioni ai 24 ragazzi che sono in procinto di sfidarsi a Sanremo Giovani, per conquistare due pass per l'Ariston. Sei di loro, i primi 3 di ogni serata, avranno la possibilità di esibirsi in un tour che toccherà Tunisi, Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona e Bruxelles, negli istituti di cultura e nelle rappresentanze diplomatiche italiane.

"Quasi 50 anni fa, all'inizio della mia carriera - dice Baglioni -, mi trovai a fare un giro di concerti in Polonia e Cecoslovacchia. Suonavo e cantavo con cinque musicisti miei coetanei. Qui non ci conosceva nessuno. Là ottenemmo un grande successo. Ci chiamavano i Sanremo Six. I Sei di Sanremo. E sei saranno i partecipanti a Sanremo Giovani Mondo. Fate buon viaggio, ragazzi. Che la musica sia con voi".