Trump rinuncia ai fondi per il muro

(ANSA) - WASHINGTON, 18 DIC - Il presidente americano Donald Trump vuole evitare la paralisi del governo federale per mancanza di fondi, il cosiddetto shutdown, e rinuncia a chiedere l'inserimento delle risorse per il muro col Messico nella legge di bilancio: "Troveremo altri modi per finanziarlo", ha affermato la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders. Trump aveva chiesto 5 miliardi di dollari.