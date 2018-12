Pd, Conte riferisca o occupiamo l'aula

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Abbiamo ampiamente superato il livello di guardia sulla legge di bilancio. L'incapacità di questa maggioranza ci ha trascinati in piena emergenza democratica. Chiediamo che il presidente Conte venga subito in Aula a spiegare le ragioni di questo intollerabile ritardo. Se Conte ignorerà ancora una volta il Senato, siamo pronti a mettere in pratica la più estrema delle proteste: occuperemo l'Aula. È un appello che rivolgiamo anche agli altri gruppi di opposizione". Lo dichiara il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.