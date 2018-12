Italia out da corsa Oscar film straniero

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Si ferma la corsa di Dogman di Matteo Garrone all'Oscar per il miglior film straniero. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha diffuso nove shortlist fra le categorie degli Oscars 2019 e il film italiano non è tra i nove lungometraggi ancora in gara come 'foreign film'.

Tra le categorie dove l'Italia è ancora in gara c'è 'Makeup e hairstyling', dove è presente con Suspiria di Luca Guadagnino, che figura inoltre tra i film ancora in corsa per la canzone originale ('Suspirium' scritta da Thom Yorke).