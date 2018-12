Due giorni di sciopero medici a gennaio

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Due giornate di sciopero nazionale a gennaio 2019. Ad annunciarle sono le organizzazioni sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale, che giudicano "deludente" la manovra economica approvata alla Camera e chiedono "sostanziali modifiche al Senato in nome della sanità pubblica e del lavoro dei suoi professionisti". Gli impegni assunti dopo lo sciopero del 23 novembre, affermano, "appaiono in gran parte disattesi" e la Legge di Bilancio e i decreti collegati appaiono "ciechi nel non vedere il baratro in cui la sanità sta precipitando".