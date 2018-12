Calenda: Zingaretti si muove malissimo

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Nicola Zingaretti "si sta muovendo malissimo, sta dando messaggi confusi, che non si comprendono".

dice Carlo Calenda a Circo Massimo su Radio Capital. "È una persona di qualità, lo stimo", aggiunge l'ex ministro, "ma deve dire una parola chiara sul M5S e sul rientro degli scissionisti di Leu. E pensare a tirare fuori contenuti. Fino ad oggi, non ho letto un contenuto che sia uno". Il governatore del Lazio ha proposto a Calenda il ruolo di capolista alle Europee, secondo quanto trapelato giorni fa, nel caso diventi segretario del Pd.

"Sono disponibile purché si costruisca un fronte democratico - risponde Calenda -. Se si fa un'operazione di arrocco, di ritorno indietro, io non sono interessato. E su questo lavorerò". "D'Alema e Bersani si devono godere una meritata pensione - dice ancora Calenda - Bersani è stato un bravo e apprezzato ministro dell'industria, D'Alema ha rappresentato una figura importante dei progressisti negli anni '90 e 2000... ma adesso pure basta".