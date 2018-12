Arriva il cine-moschettiere di Natale

(ANSA) - ROMA 18 DIC - Arriva a Natale 'Moschettieri del re.

La penultima missione' di Giovanni Veronesi in sala dal 27 dicembre con Vision Distribution in 500 copie. Una sorta di simil Armata Brancaleone 2.0 che rimette in campo quattro Moschettieri ormai dismessi. Ovvero: uno straordinario Pierfrancesco Favino nei panni di un D'Artagnan sincopato dal suo precario italo-francese e ormai puzzolente allevatore di maiali; Porthos (Valerio Mastandrea) perso nei fumi di una sua personale droga autoprodotta; Athos (Rocco Papaleo) castellano lussurioso e dalla sessualità bipolare e Aramis (Sergio Rubini), frate ma solo per sfuggire ai creditori. Per loro è reunion, sempre nel segno di 'uno per tutti, tutti per uno', richiamati all'avventura dalla Regina Anna (Margherita Buy) per salvare la Francia dalle trame ordite dal perfido Cardinale Mazzarino (Alessandro Haber), con la sua complice Milady (Giulia Bevilacqua).

Non solo. Al loro fianco anche l'invulnerabile Servo muto (Lele Vannoli) e l'entusiasta Ancella (Matilde Gioli).