Strenne da classici all'arte per piccoli

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Classici che colpiscono al cuore come la filastrocca natalizia di un passero di Gianni Rodari. La storia dell'arte raccontata ai ragazzi in 68 storie tutte da scoprire. Il ritorno dell'intramontabile tata Mary Poppins, non solo sul grande schermo, anche in una nuova versione illustrata del capolavoro di Pamela Lyndon Traves. Sono le strenne più belle quelle dedicate ai ragazzi e ai bambini, da mettere sotto l'albero di Natale 2018 con la certezza che affascineranno anche gli adulti. Tra i tanti titoli da scegliere ci sono anche viaggi tra autori e storie che aiutano a crescere, come quello che ci fa compiere Pier Domenico Baccalario. E poi libri da costruire, inventare e 'Il libro delle ore felici di Jacominus Gainsborough (Rizzoli) di Rebecca Dautremer. Tra le proposte, La preghiera di un passero che vuol fare il nido sull'albero di Natale di Gianni Rodari, Il cielo stellato di Vincent e altre storie di Michael Bird, La canzone di Federico e Bianchina, di Bianca Pitzorno, Mary Poppins di Lauren Child.