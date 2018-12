Corbyn, mozione sfiducia contro May

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il leader del Labour Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di sfiducia contro la premier Theresa May alla fine del dibattito ai Comuni. I commentatori politici sottolineano che la mozione non è contro il governo ma solo contro la primo ministro e non sarà legalmente vincolante, anche se avrà un forte valore politico. "Rimandare il voto sull'intesa Brexit a gennaio è inaccettabile", ha detto Corbyn.