Champions: Snai premia Juve e Roma

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Entrambe favorite le italiane di Champions League dopo il sorteggio che questa mattina a Nyon ha disegnato gli ottavi di finale, in programma tra febbraio e marzo. Gli analisti Snai accordano una netta preferenza alla Juventus, anche se l'avversario, l'Atletico Madrid attualmente secondo in Liga, è da prendere con le molle. Il passaggio del turno da parte dei bianconeri si gioca a 1,40, gli spagnoli sono piuttosto lontani, a 2,75. Meno decifrabile la situazione che riguarda la Roma, a cui è capitato l'avversario sulla carta più abbordabile, il Porto. I giallorossi sono avanti nel pronostico Snai sul passaggio del turno, ma la differenza è davvero minima, 1,80 contro 1,90. Per quanto riguarda la vittoria finale Champions, Snai vede in testa il City (4,00), seguito da Barcellona (5,50) e Juve (6,50). La Roma è la 12ma favorita, a 75.