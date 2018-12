Baldissoni, poteva andarci peggio

(ANSA) - NYON (SVIZZERA), 17 DIC - "Bisogna essere onesti: viste le nostre potenziali avversarie, se avessimo potuto, avremmo scelto proprio il Porto". Lo ha detto a Nyon il dg della Roma, Mauro Baldissoni dopo il sorteggio degli ottavi di Champions. "Ma la Roma deve essere la Roma - aggiunge - Le opzioni erano toste e forse ognuno di voi avrebbe scelto il Porto ma vale solo sulla carta. Oggi come oggi siamo preoccupati di sfidare l'Entella in Coppa Italia figuriamoci se non siamo preoccupati di sfidare il Porto. Poteva andare peggio, ma noi dobbiamo tornare a essere la Roma". L'importante, anche considerando l'esito del preliminare di Champions dell'estate 2016, è non dare nulla per scontato. "Il Porto e' un'ottima squadra - dice ancora Baldissoni -. Non dimentichiamo che si tratta della formazione che ha fatto piu' punti di tutte, 16, nei gironi della Champions League. Noi siamo una squadra giovane, in più con gli uomini contati. Per fortuna la Champions League torna fra due mesi, e spero che la situazione sia diversa".