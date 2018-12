Brasile, si consegna il guru delle star

(ANSA) - SAN PAOLO, 16 DIC - Joao Texeira da Faria, il medium-guaritore brasiliano noto come Joao de Deus (Giovanni di Dio), si è consegnato oggi alle autorità, che lo hanno arrestato con l'accusa di abusi sessuali che avrebbe commesso per anni con decine delle sue "fedeli". Secondo informazioni diffuse dai media locali, Joao de Deus ha dato appuntamento alla polizia all'incrocio di due strade nei dintorni di Abadiania, la località dello stato di Goias dove da anni ha istallato il suo centro di "cure spirituali".

Le autorità brasiliane consideravano il guru latitante, dopo aver tentato in vano di arrestarlo in applicazione di un'ordinanza emessa sabato dalla Procura federale, dopo che almeno 300 donne lo hanno accusato di aver abusato sessualmente di loro durante presunti trattamenti taumaturgici. Secondo quanto riporta il quotidiano Folha de Sao Paulo, Joao de Deus è arrivato all'appuntamento con la polizia a bordo dell'automobile di uno dei suoi avvocati, che aveva negoziato la sua consegna, e sembrava preoccupato.