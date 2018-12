Rohrwacher e Fonte, l'Italia agli Efa

(ANSA) - SIVIGLIA, 15 DIC - Alice ed Alba Rohrwacher e Marcello Fonte, tre candidati italiani agli Efa rispettivamente con Lazzaro Felice e Dogman di Matteo Garrone (quattro candidature ognuno), a Siviglia si raccontano a poche ore dalla serata finale che indicherà i vincitori degli Oscar Europei arrivati alla 31/a edizione. Per Alice Rohrwacher il grande valore della cultura europea è fatta "non solo di librerie, ma soprattutto di libri", una cultura "fragile" ma forte allo stesso tempo, da Fonte (che forse sarà il Grillo parlante ne Il Pinocchio che prepara Garrone) arriva a Siviglia la sua filosofia di vita "basata sul fare". L'attore così indicando una bottiglia sul tavolo dell'incontro stampa dice ai giornalisti con la sua particolare voce stridula: "Non bisogna parlare della bottiglia, bisogna alzarla e spostarla da un'altra parte (e lo fa). Bisogna parlare di meno ed agire di più".