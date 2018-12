Folla per Laura Pausini in piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Bagno di folla per Laura Pausini, accolta oggi da migliaia di fan in piazza Duomo, a Milano.

Dal terrazzino del Mondadori Megastore, dove si è affacciata intorno alle 16.15 dopo il red carpet, la cantante ha ringraziato l'Italia e ha augurato commossa Buon Natale. Poi, a sorpresa, si è esibita presentando live 3 brani in acustico, accompagnata da Paolo Carta e Nicola Oliva: "Non è detto", "Frasi a metà" e "Il coraggio di andare". La Pausini infine ha poi incontrato i fan e firmato le copie di "Fatti sentire ancora - The Magazine". L'evento segna un record di presenza per gli eventi del Mondadori Megastore di Piazza Duomo: i fan, secondo gli organizzatori, erano circa 25 mila.