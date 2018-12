SuperG Gardena, Svindal beffa Innerhofer

(ANSA) - VAL GARDENA (BOLZANO) 14 DIC - Il norvegese Aksel Svindal ha vinto in 1.28.65 il superG di cdm della Val Gardena davanti all'ottimo azzurro Christof Innerhofer 2/0 ad appena 5 centesimi. Terzo l'altro norvegese Kjetil Jansrud in 1.28.92.

Fuori Dominik Paris per salto di porta, indietro è finito Peter Fill (+1.88) che ha voluto gareggiare sulla pista di casa nonostante i postumi della caduta a Beaver Creek. Domani è' in programma la discesa sulla famosa pista Saslong.