Anastasio, sono un libero pensatore

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Non sono comunista né fascista, ancora parliamo di questo? Io mi tengo informato, metto like e vedo cosa dicono le persone". Lo ha detto Marco Anastasio, il vincitore della 12/a edizione di X Factor, rispondendo a una domanda sulle polemiche nate intorno ai like a CasaPound e Salvini. "Io ho la mia opinione su fatti di cronaca, a volte sono da un lato e a volte dall'altro. Mi etichetto come un libero pensatore. Può dire una cosa giusta anche Salvini, così come Renzi. Guardo alla cosa che si dice, non alla persona che la dice", ha aggiunto il rapper ventunenne.

Queste polemiche "mi fanno sorridere, hanno fatto il classico gioco del titolone sulla base di non so bene cosa. Io sono un libero pensatore e ho posizioni per nulla additabili di fascismo", ha spiegato Nasta.

"Alle ultime elezioni - ha concluso - ho votato scheda bianca".