Borsa di Shanghai apre a +0,19%

(ANSA) - PECHINO, 13 DIC - Le Borse cinesi aprono la seduta in leggero rialzo in scia ai guadagni di Wall Street, ai segnali di allentamento delle tensioni commerciali tra Cina e Usa e alla mozione di sfiducia superata dalla premier britannica Theresa May che potrà continuare a lavorare alla Brexit.

L'indice Composite di Shanghai sale nelle prime battute dello 0,19%, a 2.607,14 punti, mentre quello di Shenzhen avanza dello 0,19%, a quota 1.348,54.