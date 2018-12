Solari a CR7 "Umiltà virtù dei grandi"

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Il bastone e la carota. Il tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, le usa entrambe per rispondere al grande ex Cristiano Ronaldo che in un'intervista ieri sulla 'Gazzetta' aveva fatto riferimento alla diversa 'umiltà' tra lo spogliatoio madridista e quello bianconero ("qui sono tutti umili e vogliono vincere... Anche a Madrid sono umili, ma qui...

sento che lo sono di più. È molto diverso, questa è più una famiglia"). "L'umiltà è la virtù dei grandi e lo spogliatoio del Real è grande e umile", ha risposto Solari che ha poi comunque speso parole al miele per CR7: "Cristiano è nostro per sempre, ma i suoi sentimenti non può giudicarli nessuno". Il tecnico delle merengue spiega poi che il Real punta ancora a tutti gli obiettivi stagionali: "Non ho preferenze, preferirei vincerle entrambe. Ogni torneo che giochiamo, così come anche il Mondiale per club, dobbiamo giocarlo per vincerlo. Siamo ancora in gioco in tutte le competizioni, spero che sarà così fino alla fine".