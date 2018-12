Madrid minaccia polizia in Catalogna

(ANSAmed) - MADRID, 11 DIC - Il governo di Pedro Sanchez invierà le forze di sicurezza in Catalogna se i Mossos d'Esquadra non garantiranno l'ordine pubblico, dopo le proteste dei Comitati di difesa della repubblica (Cdr) lo scorso fine settimana. E' il monito contenuto in tre lettere inviate dalla vicepremier Carme Calvo e dai ministro degli Interni e delle Infrastrutture ai responsabili del governo della Generalitat, in cui si critica "l'apparente abbandono di funzioni" dei Mossos in occasione dei blocchi stradali realizzati dai Cdr sulla statale AP-7 e la successiva apertura delle barriere di pedaggio in alcuni tratti autostradali. I manifestanti chiedevano il rilascio dei prigionieri politici catalani.

Madrid ricorda nelle missive che la Costituzione all'articolo 104 stabilisce "senza eccezioni" che la missione della polizia e della Guardia Civil è quella di garantire la sicurezza cittadina.