Dazi:Cina taglio da 40 a 15% su auto Usa

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - La Cina starebbe valutando di tagliare i dazi imposti alle auto statunitensi, adottando una delle misure che il presidente Usa Donald Trump ha rivendicato di aver ottenuto nel'ambito dei colloqui con il presidente cinese Xi Jinping nel corso del G20 in Argentina.

Secondo indiscrezioni di Bloomberg, una proposta per ridurre i dazi dal 40 al 15% sarebbe sul tavolo del governo cinese per essere esaminata nei prossimi giorni.