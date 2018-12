Cina-Usa, telefonata Liu-Mnuchin

(ANSA) - PECHINO, 11 DIC - Il vicepremier cinese Liu He ha avuto oggi un colloquio telefonico con il segretario al Tesoro e il rappresentante per il Commercio americani, Steven Mnuchin e Robert Lighthizer. L'iniziativa, spiega una nota del ministero del Commercio cinese, era finalizzata a promuovere un primo "scambio di vedute" sull'attuazione di quanto concordato tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump nel summit tenuto il primo dicembre a Buenos Aires, a margine del G20. Discussi, inoltre, programma e roadmap per ulteriori negoziati sul commercio.