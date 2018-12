Brexit: Tusk, i 27 vogliono aiutare May

(ANSA) - LONDRA, 11 DIC - E' stata "una discussione lunga e franca con la premier Theresa May, prima del summit sulla Brexit. E' chiaro che i 27 Paesi Ue vogliono aiutare, la domanda è come". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, su Twitter, al termine del suo incontro con la premier britannica. May da parte sua intravede progressi dopo i colloqui di oggi con Mark Rutte e Angela Merkel. "Ciò che questi incontri mi hanno mostrato - afferma la premier britannica - è la determinazione condivisa di affrontare la questione" del bacstop e di "risolverla".