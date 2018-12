Uccide figlio disabile, fermato padre

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 10 DIC - Ha ucciso il figlio disabile colpendolo ripetutamente, forse con un bastone. La tragedia oggi pomeriggio a Saluzzo, nel Cuneese, dove l'anziano padre viveva con la vittima. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri e la polizia municipale, che stanno ricostruendo i motivi del gesto. L'anziano padre è stato fermato.

La tragedia in via Macallè, nel centro storico di Saluzzo. La vittima è Luca Cadorin, 41 anni, che viveva col padre e con la madre. Una famiglia molto conosciuta in città, dove per anni aveva gestito un mobilificio. Soltanto tre anni fa la famiglia aveva vissuto un altra tragedia: il fratello della vittima era morto d'infarto, mentre si trovava a Venezia per il matrimonio di un amico.