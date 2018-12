Mcron,non sminuisco la collera, è giusta

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Non dimentico la collera dei francesi. Questa indignazione è condivisa da molti, non posso sminuire la loro collera. Abbiamo riposto all'aumento della tassa sui carburanti che è stata annullata, ma servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso televisivo ai francesi dopo la protesta dei gilet gialli.